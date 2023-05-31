تحرير مهاجرين وضبط أوكار أسلحة وممنوعات..استمرار الحملة الأمنية في أمساعد

أخبارليبيا24

أكد مراسل “أخبارليبيا24” اليوم الأربعاء تحرير عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من أوكار تجار البشر في بلدية أمساعد الحدودية مع دولة مصر .

وأضاف أنه تم خلال حملة أمنية واسعة تقوم بها قوة أمنية مشتركة ضبط كميات كبيرة من الممنوعات والأسلحة الخفيفة في أوكار مهربي البشر والممنوعات .

وأشار إلى أن القوة الأمنية المشتركة تتكون من جميع الوحدات بمديريات أمن شرق البلاد.

وأوضح مراسل “أخبارليبيا24” أن الإدارة العامة للدعم المركزي أرسلت قوة كبيرة إلى امساعد دعماً للعملية الأمنية.

وكانت القيادة العامة للجيش الليبي، أطقات حملة أمنية موسّعة هدفها القضاء على أوكار تجارة المخدرات والأسلحة، ومخازن تهريب البشر.

الحملة الأمنية جاءت على خلفية اجتماعٍ شارك فيه وكيل وزير الداخلية بالحكومة الليبية فرج اقعيم مع عددٍ من الأجهزة الأمنية في مديرية منطقة أمساعد الحدودية.

الجدير بالذكر أن هذه الحملة تأتي استكمالاً للعملية الأمنية واسعة النطاق التي أطلقها القائد العام، المشير خلفية حفتر، في وقتٍ سابق للقضاء على أوكار الفساد والمخدرات والخمور وتجّار الأسلحة وإحالتهم للقضاء.