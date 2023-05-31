اعتماد النتائج النهائية لانتخاب مجلسي بلديتي زوارة ودرج

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات المحلية اليوم الأربعاء عن اعتماد النتائج النهائية لانتخاب المجلس البلدي لبلديتي زوارة ودرج وفقا لما تم ااثلعلان عنه سابقا.

وقالت اللجنة المركزية إن الإعلان جاء بعد الانتهاء من الدوام الرسمي ليوم أمس الثلاثاء حيث لم يقدم أي طعن انتخابي بشأنها.

وتوجهت اللجنة المركزية في بيانها الدي أصدرته اليوم الأربعاء بالشكر والتقدير لكل من ساهم في الوصول للإنتخابات المحلية ونجاحها وضمان سير تنفيذ العملية الانتخابية داخل بلديتي زوارة ودرج.