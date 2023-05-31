السفير المصري لدى روما: الانتخابات هي دعامة إحلال الاستقرار في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال السفير المصري لدى روما، بسام راضي، إن الانتخابات في ليبيا هي الأساس الجوهري الذي يمكن من خلاله إعادة إحلال السلام والاستقرار والتنمية.

جاء ذلك خلال مشاركته في فعالية الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي: مصادر وقواعد سوق الطاقة، بروما.

وأكد السفير المصري، على أنّه لا يوجد مكانٌ في العالم يمكن أن تتحقق فيه التنمية بدون استقرار، لافتًا إلى أن بلاده تكبدت حوالي 500 مليار دولار بسبب أحداث عام 2011ن وفق ما نقلته وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ودعا راضي خلال حديثه إلى: قبل التمكن من إنشاء شبكة تعاون بين إيطاليا ومصر وليبيا لتصدير الغاز إلى أوروبا، يجب أن نعمل على ضمان الاستقرار في ليبيا، على حد تعبيره.

وفي وقتٍ سابق..أكد سفير مصر لدى روما، بسام راضي، أنّ «مصر تتعاون مع القائد العام المشير خليفة حفتر، ولا تتعامل أبدًا مع الميليشيات والحكومات المتوازية».

وقال راضي خلال حديثه مع وكالة نوفا الإيطالية للأنباء: «وفقًا لمصر.. فإن ولاية رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، انتهتْ، والمؤسسة الشرعية الوحيدة في ليبيا هي مجلس نواب برئاسة عقيلة صالح» وفق قوله.

وأضاف الدبلوماسي المصري أن سياسة مصر الخارجية واضحة، إذ تتعامل دائمًا مع الجيوش الوطنية والحكومات المركزية.

كما دعا راضي خلال حديثه للوكالة، إلى بذل المزيد من التنسيق وتبادل المعلومات بين إيطاليا ومصر «حول ملفات مثل جرائم الهجرة، الأمن الغذائي والطاقة ومكافحة الإرهاب والأزمة في ليبيا» حسب ما نقلته الوكالة.