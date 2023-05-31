تقرير إخباري: خفر السواحل الليبيون أعادوا ألف مهاجر غير شرعي في مارس الفائت

ليبيا- كشف تقرير إخباري نشرته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى إيطاليا في مارس الماضي.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط منه بالسياق الليبي صحيفة المرصد أن نسبة الارتفاع بلغت 40% قياسا بفبراير الماضي ونحو 9 أضعاف مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022 مبينا وصول 13 ألفا و300 مهاجر غير شرعي إلى إيطاليا غادر 43% منهم من ليبيا.

وتابع التقرير أن عدد الوافدين من ليبيا زاد بنسبة 80% في مارس الفائت قياسا بالشهر السابق له كاشفا عن اعتراض خفر السواحل الليبيين ألفا من المهاجرين غير الشرعيين خلال ذات الشهر ما يعني انخفاضا بنسبة 38% قياسا بسابقه في عمليات الصدر والإعادة إلى ليبيا.

وبين التقرير أن معظم من غادروا ليبيا في مارس الماضي من المهاجرين غير الشرعيين كانوا من دول بنغلاديش والسودان ونيجيريا.

ترجمة المرصد – خاص