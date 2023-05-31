رئيس المجلس الرئاسي الليبي يوصي بحل مشاكل جامعة عمر المختار

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، بمقر ديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، وفداً من جامعة عمر المختار.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اللقاء تناول الصعوبات والعقبات التي تواجه جامعة عمر المختار.

وأوصى رئيس المجلس الرئاسي بمعالجة مشاكل الجامعة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً دعمه لبيوت العلم كركيزة أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات.

وكانت جامعة عمر المختار ردت في بيان الأسبوع الماضي على ما جاء في تصريحات وزير التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، عمران القيب، نافيةً صرف الجامعة مرتبات بعض الموتى والأجانب الذين انتهت عقودهم.

وقالت الجامعة في بيانها “اتهامنا بالتلاعب في المنظومة المالية للجامعة “كلام فضفاض”، وكان ينبغي التحقق من هذا الادعاء قبل إلقاء التُهم جُزافًا”.

واستنكرت الجامعة وبشدة أسلوب التهديد والوعيد والتشهير وإلقاء الأحكام دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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