قوة العمليات المشتركة مصراتة تشارك في تأمين عملية إتلاف كمية من الممنوعات

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شاركت دوريات قوة العمليات المشتركة في مدينة مصراتة في تأمين عملية إتلاف كمية كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم خلال العملية بمقر جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية إتلاف ما يزيد عن (500 لــتر) من الخمور محلية الصنع و (55 قنينة) خمور مستوردة.

كما تم إتلاف أكثر من (757 كيلوجرام) من مادة “الحشيش” ، علاوةً على إتلاف ما يقدر بأكثر من (59575 قرص مهلوس) مختلفة الأنواع.

وشملت الأقراص التي تم إتلافها الترامادول ، والاكستا و الاريكا وغيرها من الأقراص المهلوسة ، كما تم إتلاف (94 حقنة) من حقن المؤثرات العقلية والتي كانت على شكل سائل مؤثر عقلي.

يشار إلى أن هذه الكميات من الممنوعات تم ضبطها في وقت سابق خلال عمليات مكافحة تجارة وتعاطي المخدرات.