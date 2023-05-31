حكومة الاستقرار تخصص 5 ملايين للجنة الطوارئ والاستجابة

شكل رئيس حكومة الاستقرار المكلف أسامة حماد، لجنة طوارئ برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، وعضوية وزراء الصحة، والحكم المحلي، والداخلية والزراعة وزير الأشغال العامة، والبيئة، للتعامل مع أحداث الاشتعال في منطقة الجبل الأخضر.

ووفقا لمكتب إعلام الحكومة، فأن هذه اللجنة تتولى اتخاذ كافة الاجراءات العاجلة والطارئة لمتابعة مجريات أحداث اشتعال في نطاق منطقة الجبل الأخضر، وتوفير المستلزمات لاخماد النيران والوقوف على احتياجات المواطنين وتوفير ما يلزم لتأمين حياتهم.

وأعطى رئيس الحكومة المكلف الإذن لوزارة التخطيط والمالية التي يشغل مهام وزيرها، تسييل مبلغ وقدره 5 ملايين دينار يخصص للجنة الطوارئ والاستجابة السريعة.