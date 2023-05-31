بالس: ليبيا أنتجت معادن بقيمة فاقت الـ27 المليار دولار خلال العام 2022

ليبيا- أماط تقرير إحصائي نشره موقع “بالس” الإخباري النيجيري الناطق بالإنجليزية اللثام عن قائمة تمثل أغنى 10 دول منتجة للمعادن في قارة إفريقيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت المرتبط بألشأن الليبي منه صحيفة المرصد بين أن القائمة تخص العام 2022 مشيرا لإنتاج ليبيا إلى جانب جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وأكثر من ثلثي الثروة المعدنية في القارة السمراء فالأخيرة موطن لاحتياطيات هائلة وفيرة من الموارد الطبيعية.

وبحسب بيانات القائمة أنتجت ليبيا النفط والطين والإسمنت والملح وغيرها من المعادن بقيمة فاقت الـ27 مليار دولا بقليل مؤكدة حلول البلاد في المركز الـ5 في قائمة الدول الـ10 بعد جنوب إفريقيا ونيجيريا والجزائر وأنغولا وقبل مصر وغانا والكونغو الديموقراطية والغابون وزيمبابوي.

ترجمة المرصد – خاص