القنصلية الليبية في تونس تدعو من لديهم مشكلة بتشابه الأسماء مراجعة وزارة الخارجية

الوطن| رصد

دعت القنصلية الليبية في تونس المواطنين ممن لديهم تشابه أسماء عند دخولهم للأراضي التونسية إلى مراجعة إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، للنظر في الأسماء المحالة إليهم والذين تم تسوية وضعيتهم.

حيث كانت وزارة الداخلية التونسية قد رفعت القيد الأمني عن 1265 مواطناً ليبيا أسماؤهم مقيدة ضمن قوائم تشابه الأسماء في المطارات والمعابر الحدودية التونسية بعد مباحثات أجراها رئيس الحكومة منهية الولاية عبدالحميد الدبيبة مع رئيسة الحكومة التونسية، خلال زيارتهتونس نهاية نوفمبر الماضي.