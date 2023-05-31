الكوني لأعيان غات: دور سكان الجنوب بارز في المحافظة على وحدة ليبيا طيلة السنوات الماضية

أكد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، خلال لقائه أعيان مدينة غات اليوم الاربعاء اهتمام المجلس الرئاسي بالجنوب الليبي الذي وصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وقال “الكوني”، في بيان للمجلس الرئاسي، إن سكان مناطق الجنوب لهم دور بارز في المحافظة على وحدة ليبيا طيلة السنوات الماضية ، بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته.

وأثنى أعيان المدينة على جهود النائب التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطني، ولم شمل الليبيين شعاره ” ليبيا وطن الجميع”، حيث جاء لقاء النائب بأعيان المدينة الذي حضروا لتقديم التهنئة بسلامته بعد الرحلة العلاجية.