خلال لقائه باتيلي..عقيلة صالح يؤكد على وجود حكومة موحدة تُنجز الاستحقاق الانتخابي

أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء على ضرورة وجود حكومة موحدة تُنجز الاستحقاق الانتخابي لتحقيق إرادة الشعب الليبي.

وبحث صالح خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة.

وتطرق الجانبان إلى المستجدات السياسية ودعم عمل اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 في إنجاز مهمتها.

وشدد صالح وباتيلي خلال اللقاء في مدينة القبة على أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة.