عقيلة صالح يبحث مع باتيلي آخر تطورات الأوضاع في ليبيا

استقبل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ظهر اليوم الأرربعاء بمكتبه في مدينة القبة المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، والوفد المُرافق له.

وبحث اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها المستجدات السياسية ودعم عمل اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6 في إنجاز مهمتها والتأكيد على أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة.

وجدد رئيس مجلس النواب التأكيد على ضرورة وجود حكومة موحدة تُنجز الاستحقاق الانتخابي لتحقيق إرادة الشعب الليبي.