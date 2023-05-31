المشري: أشكر المنفي لتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب

ليبيا – توجه رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان، في بيان له، بالشكر إلى المجلس الرئاسي على استجابته بتوليه قيادة ملف مكافحة الجريمة والتهريب بالتنسيق مع رئاسة الأركان والنائب العام وإدارته هذا الملف، وإيقاف محاولة توظيفه سياسياً من قبل رئيس الحكومة.

المشري وفي بيانه الذي اطلعت المرصد على نسخة منه، قال:”نجدد التأكيد على موقفنا بقوة وثبات مع القائد الأعلى لضرب أوكار الجريمة بأنواعها في كافة ربوع وطننا الحبيب”.