“الكوني” يؤكد لأعيان مدينة غات حرص المجلس الرئاسي على دعم الجنوب

الوطن | رصد

أكد النائب بالمجلس الرئاسي ” موسى الكوني“خلال لقائه أعيان مدينة غات اهتمام المجلس الرئاسي بالجنوب الليبي الذي وصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين فيعديد المجالات.

واشار الكوني خلال اللقاء الذي عقد اليوم ان سكان مناطق الجنوب لهم دور بارز في المحافظة على وحدة ليبيا طيلة السنوات الماضية ،بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته.

فيما أثنى اعيان المدينة على جهود المجلس الرئاسي التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطني، ولم شمل الليبيين تحت شعار ” ليبيا وطن الجميع“.