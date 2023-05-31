إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى مستودعات طرابلس بعد إغلاقها لأيام

أخبارليبيا24

أكدت اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان العامة إعادة ضخ الوقود من مصفاة الزاوية إلى مستودعات طرابلس بعد إغلاقها في وقت سابق.

وطالبت اللجنة في بيان لها سكان الزاوية إلى التعاون مع اللجنة الأمنية المشكلة لحلحلة المشاكل في المدينة والمنطقة الغربية عامة.

ودعت اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان العامة المواطنين إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون.

وأشادت اللجنة بجهاز حرس المنشآت النفطية والمشايخ والأعيان الذين كان لهم دور في إعادة فتح صمامات الوقود بالمصفاة.

يشار إلى أن مسلحين أقدموا على إغلاق صمامات ضخ الوقود من مصفاة الزاوية على خلفية الأحداث التي تشهدها المدينة.