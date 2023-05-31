خبير لغة إنجليزية: تلقيت اتصالات هاتفية تطالبني بالإجابة على أسئلة الامتحان المسربة

عبر أحمد سالم، خبير مادة اللغة الإنجليزية، عن رفضه لمحاولات الغش، والمساعدة في الإجابة على نماذج الأسئلة المسربة.

وقال سالم؛ في منشور عبر حسابه على فيسبوك، “أيها الأصدقاء وزملاء المهنة، صحيح أنني أستاذ لغة إنجليزية، صحيح أنني تحصلت على الترتيب الأول على الدفعة عام 1983، صحيح درست أجيال تخرجوا وتفوقوا”.

وتابع؛ “صحيح أنني عملت مفتشًا مقيمًا في مدارس خاصة ورأيت العجب العجاب من خريجات الجامعة في تدريس اللغة الإنجليزية، صحيح أنني اشتغلت مترجم وقارئ أخبار بالإنجليزية بالتلفزيون الليبي”. مردفًا “والأن أشغل وظيفة خبير مادة اللغة الإنجليزية بإحدى المدارس الليبية”.

وأكمل معلم الإنجليزية؛ أن “من كل ما تقدم أقول للجميع أن شرف مهنة التعليم تمثلني واحترم وظيفتي وما قدمته طيلة أربعة عقود من الزمن”.

وأشار إلى أنه “في فترة الامتحانات هذة وخاصة امتحان اللغة الإنجليزية الذي سيجري يوم الخميس 1 يونيو، إتصالات تأتيني عبر هاتفي مطالبين بتحليل والإجابة على الأسئلة المسربة وتمريرها لأبنائهم وبناتهم”.

وختم موضحًا “أنا أقولها وبشدة لا للغش لا للغش لا للغش، من غشنا فليس منا، شوفنا النتائج السلبية من الخريجين من جراء ظاهرة الغش، فاقد الشيء لا يعطيه، الغش لا يمثلني”.