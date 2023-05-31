المريمي: لجنة 6+6 لم تصدر بياناً رسمياً وما يخرج مجرد تسريبات إعلامية

أكد فتحي المريمي، المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، أن لجنة صياغة القوانين الانتخابية «6+6»، لم تُصدر بيانًا رسميًا وما يخرج ليس إلا تسريبات إعلامية.

وقال المريمي، في تصريحات تلفزيونية: “ما نُشر عن مخرجات لجنة «6+6» حتى الآن يُبشر بالخير، وإذا اعترضت حكومة الدبيبة ستكون هي من تعطل العملية الانتخابية”.

وأضاف “على حكومة الدبيبة أن ترحب بهذه المخرجات إذا كانت تريد صلاحًا للوطن أو ترغب فعليًا بالانتخابات في ديسمبر ويناير المقبلين”.

وتابع “نريد تشكيل حكومة يعترف بها كل الليبيين للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة”.