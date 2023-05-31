شكري يبحث مع مفوض السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي الوضع في ليبيا

استقبل السيد سامح شكري وزير الخارجية المصري اليوم الأربعاء، بانكولي اديوي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، لبحث ما تشهده القارة من تحديات أمنية متزايدة، واتساع لرقعة الحروب والمعاناة الإنسانية المرتبطة بها.

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن لقاء شكري و”اديوي” تناول مناقشة ملف إصلاح مجلس السلم والأمن الإفريقي، وتطورات الوضع فى ليبيا.

وتطرق اللقاء إلى الحديث عن صندوق السلام التابع للاتحاد الإفريقي، والذي يضطلع بدور في الوقاية من النزاعات وبناء القدرات ودعم السلام في القارة الافريقية.

أعرب الوزير المصري عن ترحيب مصر الدائم بالحوار مع مفوض الإتحاد الإفريقي حول مختلف الموضوعات المرتبطة بحالة السلم والأمن في القارة الإفريقية، مشيراً إلى حرص مصر على دعم الإتحاد وأجهزته، وعلى رأسها مجلس السلم والأمن الإفريقي.