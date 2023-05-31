السفير التركي يطلع المشري على نتائج لقائه أعيان الزاوية

أخبارليبيا24

أطلع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري”، اليوم الأربعاء نتائج اجتماعه مع بعض أعيان مدينة الزاوية في مقر السفارة التركية.

وأكد يلماز خلال لقائه المشري في مقر المجلس بطرابلس أن الاجتماع مع بعض أعيان مدينة الزاوية ساده روح التعاون والود.

وأشار السفير التركي إلى أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة الغربية، شاكرًا المشري على التهنئة بنجاح الانتخابات في تركيا وفوز الرئيس أردوغان بها.

وتناول الطرفان موضوع الانتخابات وما توصلت إليه لجنتا 6+6 التابعتان للمجلسين، والتطوّرات الأخيرة في هذا الملف الّتي تشير إلى أن ثمّة اتّفاق بين المجلسين سيؤدي إلى إجراء الانتخابات في الوقت الممكن.