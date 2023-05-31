سفير ليبيا بروما: نحث الحكومة الإيطالية على زيادة “تدخلها البناء” لتحقيق الاستقرار في ليبيا

قال السفير الليبي لدى روما مهند يونس، الثلاثاء، إن ليبيا تدعم تحول إيطاليا إلى مركز للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

يونس وخلال فعالية الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي” مصادر وقواعد سوق الطاقة” الجارية في روما، صرح بأن ليبيا تؤيد وتدعم مشروع إيطاليا لتصبح مركزا للغاز في البحر المتوسط لأن ذلك يصب في مصلحتها أيضا.

وأشار يونس إلى أن ليبيا لديها تعاون تاريخي مع إيطاليا في مجال النفط والغاز،مسلطا الضوء على الاستثمارات الكبيرة لمجموعة إيني في بلاده وأهمية غرين ستريم(خط أنابيب الغاز الذي يربط الحقول الليبية في محطة جيلا في صقلية).

واستشهد السفير بالاتفاقيات الرئيسية الموقعة في طرابلس بإجمالي استثمارات 8 مليارات دولار في مجال المحروقات.

وأكدأن من مصلحة ليبيا أن يصبح التعاون مع إيطاليا استراتيجيًا للغاز وللعلاقات مع إفريقيا وأوروبا،موضحا أن حقيقة أن تكون إيطاليا مركزًا للغاز في البحر الأبيض المتوسط وتبنيها هو عامل مكسب لكليهما.

وكشف يونس، أن التجارة بين إيطاليا وليبيا زادت خلال عام 2022 بنحو 70 في المائة وتجاوزت الرقم المزدوج البالغ 10 مليارات يورو

وقال إنه “في عام 2022 ، سجلت التجارة بين البلدين مبلغًا تجاوز 10 مليارات. وفي الآونة الأخيرة ، وشهدنا مشاركة كبيرة من الشركات الإيطالية في معرض طرابلس الدولي”.

وأوضح أن حجم التجارة بين البلدين زاد بين عامي 2021 و 2022 بنحو 70 في المائة،و كان هذا أيضًا بسبب عمل الحكومة الحالية في ليبيا، مشيرا إلى أن الاستقرار في ليبيا يزيد من فرص الاستثمار في البلاد.

وحث يونس، الحكومة الإيطالية على زيادة “تدخلها البناء” لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا تأمل من الحكومة الإيطالية زيادة تدخلها البناء لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد.