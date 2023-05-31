سفير ليبيا بروما: نحث الحكومة الإيطالية على زيادة “تدخلها البناء” لتحقيق الاستقرار في ليبيا

قال السفير الليبي لدى روما مهند يونس، الثلاثاء، إن ليبيا تدعم تحول إيطاليا إلى مركز للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
يونس وخلال فعالية الطاقة لإيطاليا والاتحاد الأوروبي” مصادر وقواعد سوق الطاقة” الجارية في روما، صرح بأن ليبيا تؤيد وتدعم مشروع إيطاليا لتصبح مركزا للغاز في البحر المتوسط لأن ذلك يصب في مصلحتها أيضا.
وأشار يونس إلى أن ليبيا لديها تعاون تاريخي مع إيطاليا في مجال النفط والغاز،مسلطا الضوء على الاستثمارات الكبيرة لمجموعة إيني في بلاده وأهمية غرين ستريم(خط أنابيب الغاز الذي يربط الحقول الليبية في محطة جيلا في صقلية).
واستشهد السفير بالاتفاقيات الرئيسية الموقعة في طرابلس بإجمالي استثمارات 8 مليارات دولار في مجال المحروقات.
وأكدأن من مصلحة ليبيا أن يصبح التعاون مع إيطاليا استراتيجيًا للغاز وللعلاقات مع إفريقيا وأوروبا،موضحا أن حقيقة أن تكون إيطاليا مركزًا للغاز في البحر الأبيض المتوسط وتبنيها هو عامل مكسب لكليهما.
وكشف يونس، أن التجارة بين إيطاليا وليبيا زادت خلال عام 2022 بنحو 70 في المائة وتجاوزت الرقم المزدوج البالغ 10 مليارات يورو
وقال إنه “في عام 2022 ، سجلت التجارة بين البلدين مبلغًا تجاوز 10 مليارات. وفي الآونة الأخيرة ، وشهدنا مشاركة كبيرة من الشركات الإيطالية في معرض طرابلس الدولي”.
وتابع يونس حديثه: “يمكن لإيطاليا بالتأكيد أن تساهم في مساعدة الشعب الليبي على استعادة السلام في البلاد، وأيضًا لأن إيطاليا تستطيع منع التدخلات الأجنبية العديدة في ليبيا”، مؤكدا على الطبيعة الخاصة للعلاقات التاريخية والثقافية التي تربط البلدين.
يونس ختم: “لقد حاولت إيطاليا ، حتى مع الحكومات السابقة ، مساعدة ليبيا في الوصول إلى الانتخابا،و لكن الموقف الإيطالي في الماضي تم تأطيره في السياق الأوروبي أو الدولي،ونأمل أن تلعب الحكومة الإيطالية الحالية دورًا محددًا وأكثر فاعلية في مساعدة شعبنا على تحقيق الاستقرار والانتخابات في البلاد ، استجابة لطموح الشعب الليبي في اختيار حكامه بشكل ديمقراطي ووضع حد لمراحل الانتقال التي استمرت لعدة سنوات”.
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