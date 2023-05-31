| الكوني يجدد التأكيد على دور الجنوب في وحدة ليبيا

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2023/05/31 على الساعة 20:33

: جدد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم الأربعاء، التأكيد على ” الدور البارز للجنوب في المحافظة على وحدة ليبيا طيلة السنوات الماضية”، وذلك خلال لقاء له مع أعيان مدينة غات بطرابلس.



واعتبر الكوني، حسب الصفحة الرسمية للمجلس على شبكة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الدور البارز لسكان الجنوب في المحافظة على وحدة ليبيا، كان “بتحملهم تدني الخدمات، وضنك الحياة فيه، وعدم مغادرته”.



وشدد الكوني على “اهتمام المجلس الرئاسي بالجنوب الليبي الذي وصفه بالعمق الاستراتيجي للوطن، وحرصه تنفيذ المشاريع التنموية في مناطقه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات”.



وحسب ذات المصدر، “أثنى أعيان المدينة على جهود الكوني التي تهدف لاستقرار ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطني، ولم شمل الليبيين شعاره ليبيا وطن الجميع”، وذلك عقب “تقديم التهنئة بسلامته بعد الرحلة العلاجية”.