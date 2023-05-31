بليحق: البرلمان يقرر منع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية

ليبيا – عقد مجلس النواب جلسته الرسمية، الثلاثاء،بمقر المجلس في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق،افتتحت بنصاب قانوني بحضور 95 نائباً ،وفي بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب للاستقالة التي تقدم بها النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عبد الهادي الصغير، وبعد استعراض وتلاوة طلب الاستقالة تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على قبول هذه الاستقالة وبعد ذلك فُتح باب الترشح لشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس.

وأشار إلى تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب للترشح لهذا المنصب، وعقب ذلك تم انسحاب المترشحين لصالح المترشح عضو مجلس النواب مصباح دومة، الذي تم انتخابه بالتزكية من أعضاء المجلس نائباً ثانياً لرئيس مجلس وأدى اليمين القانونية خلال الجلسة.

كما ناقش المجلس عددًا من القوانين منها إقرار البرلمان اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات عبر تعديل قانون رقم 8 لعام 2013 بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والقانون رقم 59 لعام 2013 بشأن الحكم المحلي بحيث يؤول اختصاص انتخاب المجالس البلدية للمفوضية.

وأقر المجلس أيضًا تعديلاً للقانون رقم 4 لعام 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية ويقضى هذا التعديل الذي تم إقراره يمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية وبذلك علقت جلسة البرلمان.