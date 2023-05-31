السفير التركي يطلع “المشري” على نتائج اجتماعه مع أعيان مدينة الزاوية

الوطن| رصد

التقى رئيس مجلس الدولة خالد المشري اليوم الأربعاء، بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، بحضور النائب الثاني لمجلس الدولة عمربوشاح في مقر المجلس بطرابلس.

وقدم السفير التركي الشكر للمشري على التهنئة بنجاح الانتخابات في تركيا وفوز الرئيس أردوغان بها.

وأطلع يلماز، رئيس مجلس الدولة، على نتائج اجتماعه مع بعض أعيان مدينة الزاوية في مقر السفارة التركية، وروح التعاون والود التي سادت الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة الغربية.

وتناول الطرفان خلال اللقاء، موضوع الانتخابات وما توصلت إليه لجنة “6+6” التابعة لمجلسي النواب والدولة، بالإضافة لمناقشة التطوّرات الأخيرة في ملف اللجنة والّتي تشير إلى اتّفاق بين المجلسين سيؤدي إلى إجراء الانتخابات في الوقت الممكن.