مديرية أمن سبها تكشف تفاصيل مصـرع نجل مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق

كشف حسن الناعم الناطق باسم مديرية أمن سبها، اليوم الاربعاء عن تفاصيل مقتل نجل مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي.

وقال الناعم أنه فور إبلاغنا بالجريمة توجهنا إلى المكان فوجدنا أنه تم نقله إلى مركز سبها الطبي ووجدنا أنه متوفي.

وبعد التحري والتحقيق تبين اتهام 4 أشخاص تم ضبط 2 منهم وهما قيد التحقيق حتى الآن.

وأفاد الناعم ان رئيس قسم البحث الجنائي بأن التحقيقات الأولية كشفت أن الاعتداء تم بسكين بسبب شجار بين الجاني والمجني عليه على قيمة مالية.

وبحسب الناعم، تطور الشجار لاشتباك بالأيدي أمسك الجاني على إثره بسكين وطعن به محمد عبدالله السنوسي في إحدى قدميه ما سبب له نزيف حتى فارق الحياة.

وأشار الناعم الى انه جاري البحث عن الفاعل الذي قام بالطعن وإما يتم القبض عليه أو تسليمه من قبل أهله وذويه.