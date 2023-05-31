المنفي يترأس اجتماعاً عسكرياً طارئاً لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية

ترأس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش اليوم الثلاثاء، اجتماعاً عسكرياً طارئاً وذلك بحضور عبد الحميد الدبيبة بصفته رئيس الوزراء وزير الدفاع، رئيس الأركان العامة التابع للمجلس الرئاسي، رؤساء الأركان النوعية، أمراء المناطق العسكرية بالمنطقة الغربية، لبحث التطورات العسكرية الأخيرة التي شهدتها المنطقة الغربية.

وبحث اللقاء، وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس تطورات الوضع العسكري وتعزيز الأمن في طرابلس ومدن الساحل الغربي وآليات مواجهة الجماعات الخارجة عن القانون بما يدعم ويعزز الاستقرار في المنطقة الغربية.