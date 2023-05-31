أنباء عن مصرع علي بالكور خلال قصف الطيران المسير في العجيلات

أفادت مصادر محلية، اليوم الاربعاء عن مقتل (علي بالكور) في قصف طائرة بدون طيار على منطقة الشبيكة بمدينة العجيلات.

وفي وقت سابق، قام الطيران المسير باستهداف استراحة عمار بالكور قائد مجموعة مسلحة بمنطقة الشبيكة بمدينة العجيلات .

ويأتي ذلك عقب ان أعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، يوم الاثنين، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.

وقال مكتب الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الليبية في بيان صحفي إن “وزارة الدفاع تشيد بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت مراحلها الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة بكل دقة عالية، وأثبت فيها أبناؤنا من القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة”.

وأكدت وزارة الدفاع على “دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا”.