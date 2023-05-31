الإعلام الحربي تكشف ملخص العمليات العكسرية في طبرق وأمساعد

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كشفت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة اليوم الأربعاء ملخص العمليات العسكرية والأمنية في مدينتي طبرق وأمساعد.

وأوضحت الشعبة أن الوحدات العسكرية والأمنية تقوم بضبط أكثر من 1000 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة.

وأشارت شعبة الإعلام الحربي إلى أن المهاجرين وُجدوا متفرقين في مزارع ومنازل المهربين في مدينة أمساعد.

وأكدت الشعبة أنه تم العثور على مزارع وُجد بداخلها ورش لصناعة القوارب الخشبية لغرض تهريب المهاجرين عن طريق البحر.

وأضافت شعبة الإعلام الحربي أنه إلى الآن لازالت العمليات مستمرة من قبل الوحدات العسكرية والأمنية لضبط المهربين وتجار المخدرات في أمساعد.