مصادر تكشف تفاصيل الاتفاق الجديد بشأن ترشح سيف الاسلام وحفتر للرئاسة

أفادت مصادر مطلعة، عن توافق أعضاء لجنة “6+6” في اجتماعات اليوم الأربعاء، بمدينة بوزنيقة، على وضع قوانين غير إقصائية بحق كل المترشحين، بما فيهم سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر.

وبحسب المصادر تم الاتفاق على إجراء الانتخابات الرئاسية على جولتين، على أن تتزامن الانتخابات البرلمانية، مع الجولة الثانية للرئاسية، وفق ليبيا برس .

وتضمن الاتفاق على إجراء جولة ثانية حتى إذا حصل أحد المترشحين على “50%+1″، في مخالفة لكل القوانين الانتخابية في العالم.

وأشارت المصادر عن الاتفاق على فتح باب الطعون بعد إجراء الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

وتضمن الاتفاق على تخلي المترشح على جنسيته الأجنبية حال فوزه في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية وانتقاله للجولة الثانية.