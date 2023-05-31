العابد: من لديه وظيفة في القطاع الخاص سيُمنع من العمل في القطاع العام

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أكد وزير العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، أن كل من لديه عمل ووظيفة في القطاع الخاص سيُمنع من العمل في القطاع العام والحصول على مرتب من الدولة.

وأضاف العابد في حوار مع وكالة الأنباء الليبية، أن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يحتفظون بمرتبات في الدولة ولا يذهبون إلى أعمالهم،.

وأوضح وزير العمل أن اللجان المختصة في التفتيش العمالي ستقوم بإجراء مطابقات على الوظيفة وستمنع كل من لديه رخصة عمل أو مرتب في القطاع الخاص من الحصول على مرتب من الدولة لأن في ذلك ازدواجية عمل.

وأكد العابد أن الحكومة بدأت تعمل على تنظيم سوق العمل الليبي وإعادة تنظيم السجل التجاري وحصر القطاع الخاص.

ولفت إلى أن فرص العمل متوفرة في السوق الليبي والدليل على ذلك العدد الكبير للعمالة الأجنبية المتواجدة في ليبيا وأن ما ينقصنا هو تنظيم سوق العمل في ليبيا.

وأفاد أن البطالة في ليبيا مصطلح غير دقيق وأرقامها غير دقيقة لأن السائد في المجتمع أن الذين لا يعملون في القطاع العام في الدولة يُعتبرون عاطلين عن العمل رغم أنهم يعملون في القطاع الخاص.