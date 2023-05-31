بلقاسم : المنطقة التي اغُتـيل فيها نجل السنوسي تتواجد بها هذه … القوات

أوضح الإعلامي إبراهيم بلقاسم، اليوم الاربعاء أن المنطقة التي اغُتيل فيها نجل عبدالله السنوسي تتواجد فيها قوات تابعة للكرامة.

وفي وقت سابق، كشف حسن الناعم الناطق باسم مديرية أمن سبها، اليوم الاربعاء عن تفاصيل مقتل نجل مدير الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق، اللواء عبدالله السنوسي موضحًا ان رئيس قسم البحث الجنائي قال بأن التحقيقات الأولية كشفت أن الاعتداء تم بسكين بسبب شجار بين الجاني والمجني عليه على قيمة مالية.

وقال بلقاسم، خلال مقابلة تليفزيونية أن أسرة السنوسي لها مكانة كبيرة جدًا في ليبيا، ومن السابق لأوانه تحديد من قد يكون قام بهذه العملية.

وأشار بلقاسم الى أن هذه العملية ستفتح الباب أمام الكثير من التساؤلات حول ما يحدث الأيام المقبلة في البلاد.

واضاف بلقاسم أن الخبر وقع كالصاعقة على الكثير من الليبيين لأن هناك تعاطف كبير جدًا في ليبيا مع هذه العائلة.

وتابع بلقاسم أن هناك من يسبق الأحداث ويضع الاتهامات، لكنها ليست إلا مجرد اتهامات إعلامية، ويجب أن يخضع الأمر للتحقيق لمعرفة من المتورط.