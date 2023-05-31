مُحارب في عملية الكرامة.. يتحدث لوكالتنا عن أساليب الإرهابين الدنيئة في القتال – الجزء الثالث

أخبار ليبيا 24 – خـاص

عرفنا المُحارب البطل عطية خليفة عبد الكريم القطعاني في طبرق..الذي تحدث لنا عن تفاصيل خلال الجزئين الأول والثاني عن ملامح تشكيل الجيش الوطني، وانضمامه للمحاور القتالية ضد تنظيم داعش الإرهابي

ولعلّ أشهر ما قاله : «حملنا بندقياتنا وقررّنا خوض هذه الحرب الضروس لتحرير وطننا، ولم تضعفنا قلة عتادنا وعدتنا، على الرغم من أن العدوّ كان يمتلك أسلحةً كثيرةً لا تعد ولا تحصى.. وكان لمتلك أجهزة حديثة للتفجير، نهيك عن مفخخاته التي كان يزرعها في كل مكان يجدهُ حتى في دمى الأطفال!»

كما سرد لنا المُحارب عطية كيف استطاع الجيش الوطني تحقيق الفوز والنصر، وكان الثمن غاليًا.. وكيف تنقلت الكتيبة من محور البمّبه للمحور الغربي، ومن المحور الغربي لمنطقة قمينس والتريّة ومن ثمّ احتدمت المعارك وبلغت أشدّها..

وفي الجزء الثالث، نكمل سويًا حكاية المُحارب الشجاع عطية..

يتحدث عطية لـ«أخبار ليبيا 24» عن جرائم داعش في المناطق القابعة تحت سيطرته آنذاك.. حيثُ قال إن تنظيم داعش يتبنى أسلوب القتل والذبح في نهجهِ ومنهجه، و كيف حوّل الإرهاب ساحات المساجد إلى مكانٍ للذبح ونشر الأفكار المسمومة دون أن يراعي حرمه قدسيته..

عن آساليب قتال داعش بالقول: إم العناصر الإرهابية كانت مدرّبة على التفخيخ وصناعة المتفجرات والأحزمة الناسفة، وأردف بالقول.. لقد تفننوا في زراعة الألغام، في كل مكان يخطر ببالك، وكان أكثر الأمور خطورة هو أن تكون بعض الأشياء ملغمة مرتين، أي أن لغمًا يخفي لغمًا آخر.. لقد تبنى داعش سياسة التفخيخ، ولم يفرق بين مدنيين وعسكريين، زرع الألغام في غرف النوم وفي ألعاب الأطفال وتحت السجاد، وبين الجدران والأبواب، مستهدفًا أرواح الأطفال والنساء والرجال.

وأضاف.. داعش لم يقوى على مواجهة الجيش وجهًا لوجه، ولم يستطع القتال بشرف، بل عملوا على تفخيخ المدارس والحدائق العامة وحتى المستشفيات.

يواصل المحارب البطل عطية حديثه لوكالتنا.. لقد سعت وحاولت العناصر الإرهابية السيطرة على مناطق الشرق الليبي أثناء تواجد قوات الجيش وبسط سيطرتها الكاملة على تلك المناطق، إلا أنّها لم تستطع ذلك لأنها تنتهجُ أساليب مهاجمة جبانة ومشوشة وغير مدروسة، وعلى الرغم من أننا كنا نقاومهم بأسلحة خفيفة وبدعم شحيح آنذاك، إلا أننا كنا نعلم حقًا ماذا نريد ومتى نريده وكيف نريده.

يُكمل حديثه.. استطاع الجيش الوطني الاستمرار في المحاور القتالية ودكّ حصون العدو الغادر، وبسط سيطرته ونفوذه على كامل البلاد، وأقعد عنا الاغتيالات وسفك الدماء، ونسأل الله أن يديم هذه النعمة، ويعوضنا عن مشاهد العُنف والرؤوس المقطعة والجُثث الملقاة، ويكون في عون الجرحى وأسر الشهداء، ويبعد عن بلادنا العناصر الإرهابية..

كان هذا الجزء الثالث من حكاية المُحارب البطل عطية، والذي تحدث فيه عن آساليب داعش في التفجير والذبح والاغتيال، كما تحدث عن طرق التنظيمات الإرهابية في في التجسس على الجيش الوطني بُغية معرفة إحداثياته وأعداده وخططه المُحكمة، لكن عيون الأبطال اليقظة استطاعت إحباط كافة مخططاتهم ووتلقينهم درسًا عظيمًا مفاده أن ليبيا يحميها رجالها الأحرار وسيقفون بالمرصاد في وجه كل من تسول له نفسه المساس بها وبسيادتها، وفي الجزء الرابع والأخير سيكشف لنا كيف استطاع الجيش الوطني تحقيق النصر والفوز على الإرهاب