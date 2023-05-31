شاهد بالفيديو : لحظة طرد خالد المشري من اجتماع بمدينة الزاوية

وثق مقطع فيديو، اليوم الاربعاء لحظة قيام أهالي الزاوية بطرد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بعد إعلان رفضه لعملية وزارة الدفاع ضد أوكار المجرمين بالمنطقة الغربية.

وندد أعضاء حراك تصحيح المسار، بموقف المشري الرافض للعملية العسكرية التي تقوم بها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، باستخدام الطيران المسير، ضد أوكار المجرمين وعصابات تهريب الوقود والاتجار بالمخدرات والبشر في المنطقة الغربية.

وجاء طرد خالد المشري من اجتماع في مدينة الزاوية بسبب وقوفه ضد عملية وزارة الدفاع التي انطلقت لاستهداف اوكار تهريب الوقود والاتجار بالبشر.