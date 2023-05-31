أبرز ما جاء في كلمة وزير الداخلية حول كشف عمليات التزوير في الأرقام الوطنية والجنسية الليبية

أبرز ما جاء في كلمة وزير الداخلية اللواء عماد الطرابلسي حول مشروع المطابقة بين البيانات الورقية ومنظومة الرقم الوطني لكشف عمليات التزوير في الأرقام الوطنية والجنسية الليبية.

القى وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي، خطابًا بشأن إطلاق مشروع المطابقة بين البيانات الورقية في منظومة الرقم الوطني وبيانات الجنسية.

وجاء أبرز ما جاء في كلمة وزير الداخلية المكلف لواء “عماد مصطفى الطرابلسي” حول مشروع المطابقة بين البيانات الورقية ومنظومة الرقم الوطني :

▪اطلقنا مشروع المطابقة بين البيانات الورقية مع منظومة الرقم الوطني والجنسية بتعليمات من رئيس الوزراء.

▪شكلنا فريقاً من الخبراء لبدء هذا المشروع الوطني المهم؛ للتأكد من عدد حالات التزوير الموجودة.

▪شكلت فرق من النيابات المختصة للتدقيق في نتائج هذا المشروع بإشراف النائب العام.

▪من صلاحيات اللجان المختصة سحب الجنسية الليبية إذا ثبت لديها وجود تزوير.

▪ننفي وجود حالات كثيرة لتزوير الأرقام الوطنية والجنسية، ولدينا سجلات مركزية للتأكد.