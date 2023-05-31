دخول الطائرة المسيرة العنقاء ضمن العملية العسكرية والأمنية في الزاوية والمنطقة الغربية .. تفاصيل

أفادت مصادر مطلعة، عن دخول طائرة مسيرة تركية الصنع ANKA-S (العنقاء) ضمن العملية التي اطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، في الــزاويــة والمنطقة الغربية .

والطائرة المسيرة Anka-s هي طائرة بدون طيار متعددة المهام تصل سرعتها الى 217 كلم/ساعة و بمدى 4.900 كلم و قادرة على البقاء في الجو 30 ساعة متواصلة.

وبالنسبة للتسليح للطائرة فتحمل صواريخ MAM-C/L و L-Umatas و قنابل Tubitak او درون كاميكازي ŞİMŞEK بمدى 200 كلم.

و تتمثل مهمة درون Anka الأساسية في عمليات الاستخبارات و جمع المعلومات.

وكانت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، أعلنت يوم الاثنين الماضي، نجاح المرحلة الأولى من عمليتها العسكرية والأمنية ضد أوكار عصابات تهريب الوقود، وتجارة المخدرات، والاتجار بالبشر في مدينة الزاوية، مؤكدة أن العملية لن تتوقف إلا بتحقيق جميع أهدافها.

وقال مكتب الإعلام الحربي التابع لوزارة الدفاع الليبية في بيان صحفي إن “وزارة الدفاع تشيد بنجاح العمليات الأمنية، التي انطلقت مراحلها الأولى باستهداف عدد من الأهداف المحددة بكل دقة عالية، وأثبت فيها أبناؤنا من القوات المسلحة الجوية والأجهزة الاستخباراتية جدارتهم العالية وكفاءتهم المقدرة”.

وأكدت وزارة الدفاع على “دقة عملياتها واتباعها لكل الإجراءات الاحترازية لحماية المدنيين، فإنها وهي تطلق مرحلة أخرى من العملية تجدد دعوتها لكل المواطنين بالتعاون التام مع القوات المسلحة والابتعاد عن أي مواقع مشبوهة للعصابات الإجرامية فسلامة المواطنين وممتلكاتهم هي غايتنا”.