المحلل السياسي فرج دردور يعلق على طرد خالد المشري من اجتماع الزاوية

علق المحلل السياسي فرج دردور على طرد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، اليوم الاربعاء من اجتماع بمدينة الزاوية من قبل أعضاء حراك تصحيح المسار.

ونشر دردور، عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فيدو للحظة طرد المشري، قائلًا أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري، :” طُرد شر طردة !!”.

وأضاف المحلل السياسي فرج دردور، قائلًا :”طرد خالد المشري، من قبل أهالي مدينة الزاوية، بسبب دعمه للمهربين ورفضه لانهاء الفوضى في المدينة، نكاية شخصية في عبدالحميد الدبيبة، لانه حرم فئته المتطرفة بقيادة محمد صوان، من المحاصصة في الوزارات بالكولسة، خارج مشروع الانتخابات الذي يعرقله الحزب الديمكراسي المؤطر لهذه الفئة الشاذة، المعرقلة لدولة القانون، والتي تنخر مفاصل الدولة منذ ان ظهرت في ليبيا، ولا يمكنها الاستمرار الا في ظل الفوضى.

وتابع دردور قائلًا :”شاهدوا عضو هذه الفئة المهزب خالد المشري، الذي لديه ممتلكات طائلة تحصل عليها بسبب رئاسته لمجلس الدولة، يجب سؤاله عنها”.