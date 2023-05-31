| الدبيبة يتابع مجريات العملية الأمنية في الغرب الليبي

|

2023/05/31 على الساعة 23:27

: تابع رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، مجريات العملية الأمنية التي تقوم بها القوات المسلحة في مناطق الغرب الليبي لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، وآمر جهاز حرس السواحل وأمن الموانئ، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة اللواء نوري شنوق، حسب بيان لحكومة الوحدة الوطنية علي “فيسبوك”.

وأشاد الدبيبة خلال الاجتماع، بالتزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف.

وأضاف البيان أن رئيس الأركان العامة التابعة الفريق محمد الحداد، أكد أن القوات المسلحة جاهزة دائماً لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة.

وأشار البيان إلي أن الاجتماع تضمن عرضاً للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة. كما تطرق الاجتماع لمتابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل القادمة وفقًا للخطة الموضوعة، مشددين على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.