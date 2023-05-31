“دبيبة” يعقد اجتماعاً عسكرياً موسعاً لمتابعة العملية الأمنية بغرب ليبيا

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية وزير الدفاع عبد الحميد دبيبة، اجتماع عسكري موسع لمتابعة مجريات العملية الأمنية في مناطق الغرب الليبي لمكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج.

وحضر الاجتماع رئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القوات البحرية، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة اللواء نوري شنوك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن دبيبة، أشاد خلال الاجتماع بالتزام العمليات بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف.

من جهته، أكد رئيس الأركان محمد الحداد، أن قوات الجيش الليبي جاهزة دائما لتنفيذ المهام من أجل الحفاظ على أمن المواطنين، وتطهير البلاد من العصابات المسلحة، والجريمة المنظمة.

كما تضمن الاجتماع عرضاً للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة.

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كما تطرق الاجتماع لمتابعة استمرار العمليات الأمنية في المراحل القادمة وفقًا للخطة الموضوعة، مشددين على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.

وكانت حكومة الوحدة أعلنت الخميس الماضي إطلاق عملية عسكرية بمنطقة الساحل الغربي، وتنفيذ عدد من الضربات الجوية بالطيران المسير على مواقع لتهريب الوقود وأوكار العصابات وتجارة المخدرات والهجرة غير الشرعية.