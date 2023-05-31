الدبيبة يشيد بعمليات قصف الزاوية ويؤكد استمرارها

أشاد رئيس حكومة الوحدة بصفته وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، بما وصفه التزام —–عمليات قصف مدينة الزاوية- بالقواعد المهنية الدقيقة التي اضطلعت بها القوات الجوية التي نفذت المهام المكلفة بها، وتنسيقها مع باقي العناصر العسكرية والأجهزة الاستخباراتية في تحديد الأهداف.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدبيبة مع عدد من قيادات قوات حكومته، الذي تابع خلاله مجريات العملية الأمنية التي تقوم بها في مناطق الغرب الليبي بدعوى مكافحة العصابات الإجرامية وتجارة المخدرات والسلاح والاتجار بالبشر، وتهريب الوقود للخارج.

وحضر الاجتماع رئيس أركان قوات الحكومة محمد الحداد، وآمر منطقة الساحل الغربي العسكرية، ورئيس هيئة العمليات، ورئيس أركان القوات البحرية، وآمر جهاز الطيران الإلكتروني، وآمر استخبارات المنطقة الغربية، وآمر اللجنة الأمنية المكلفة من رئاسة الأركان لوضع الخطة الأمنية بالمنطقة الغربية بغرفة العمليات المشتركة.

وتضمن الاجتماع عرضا للضربات الجوية المنفذة، والاطلاع على تفاصيلها والأهداف المحققة، كما تطرق الاجتماع لمتابعة استمرار العمليات العسكرية في المراحل القادمة وفقًا للخطة الموضوعة، مشددين على مواصلتها حتى تحقيق أهدافها المرجوة.