وزارة الدفاع بالحكومة المنتهية تنظم ورشة حول تطبيقات القانون الدولي 

الوطن| رصد

نظم مكتب حقوق الإنسان والقانون الدولي، بديوان وزارة الدفاع في الحكومة منتهية الولاية، بالتعاون مع بعثة اللجنة الدولية الصليب الأحمر، ورشة عمل حول تطبيقات القانون الدولي الإنساني خلال العمليات العسكرية.

وتهدف الورشة التي تستمر ثلاثة أيام خلال الفترة من 29 إلى 31 مايو 2023م إلى بناء الوعي وزيادة القدرة على الحد من المخاطر الإنسانية المرتبطة بالعمليات العسكرية.

ويشارك فيها 15 ضابطاً من الوحدات العسكرية القتالية، وذوي الاختصاص في القانون الدولي الإنساني.