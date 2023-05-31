فرج دردور: الزاوية طردت المشري الإخواني شر طردة 

علق فرج دردور، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، على واقعة طرد عدد من الشباب رئيس مجلس الدولة خالد المشري من مدينة الزاوية، قائلا: “شر طردة”.

وقال “دردور”، في منشور له بفيسبوك، “طرد الإخواني خالد المشري، من قبل أهالي مدينة الزاوية، بسبب دعمه للمهربين ورفضه لإنهاء الفوضى في المدينة، نكاية شخصية في عبدالحميد الدبيبة”.

واعتبر أن المشري يعارض الدبيبة، لانه حرم فئته المتطرفة بقيادة محمد صوان، من المحاصصة في الوزارات بالكولسة، خارج مشروع الانتخابات الذي يعرقله الحزب الديمكراسي المؤطر لهذه الفئة الشاذة، المعرقلة لدولة القانون، والتي تنخر في مفاصل الدولة منذ ان ظهرت في ليبيا.

وأضاف، هذه الفئة “لا يمكنها الاستمرار الا في ظل الفوضى”، متسائلا “شاهدوا عضو هذه الفئة المهزب خالد المشري، الذي لديه ممتلكات طائلة تحصل عليها بسبب رئاسته لمجلس الدولة، يجب سؤاله عنها”.