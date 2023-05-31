| رئيس أركان الدفاع الإيطالي: توحيد المؤسسات من متطلبات حماية حقوق الإنسان في ليبيا

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2023/06/01 على الساعة 02:09

: قال رئيس أركان الدفاع الإيطالي، الأدميرال جوزيبي كافو دراغون، في جلسة استماع أمام لجنتي الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ، الأربعاء، أن “التهدئة وإعادة توحيد المؤسسات في ليبيا من المتطلبات الأساسية لتحسين وضعية حقوق الإنسان في ليبيا، مؤكدًا ” تواصل الحوار مع كلا الجانبين “، وفق ما نقلت وكالة “نوفا” للأنباء.

وشدد رئيس أركان الدفاع الإيطالي خلال حديثه على أن المطلوب “إعادة توحيد المؤسسات وتقوية الجزء المؤسسي من البلد”، داعيًا إلى مساهمة أكبر من المجتمع الدولي في هذا الشأن.

وأوضح دراغون أنه “إذا تحققت التهدئة في ليبيا ونُزع سلاح الميليشيات، إذا نزعنا فتيل كل هذا، لا يمكن لوضعية حقوق الإنسان إلا أن تتحسن”.