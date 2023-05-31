الشعاب: ضم الانتخابات البلدية تحت سلطة “المفوضية العليا” خطوة صحيحة

اعتبر عضو مجلس النواب ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بالخير الشعاب تعديل قانون “59” وضم اللجنة المركزية للانتخابات المحلية لتصبح تحت سلطة المفوضية العليا للانتخابات خطوة صحيحة وسليمة لصالح الجميع.

وقال بالخير في تصريح صحفي إن التعديل تم بناء على مقترح من المفوضية العليا وكانت الأسباب مقنعة جدا لأغلب النواب، لذلك تم التصويت عليه بالاغلبيه مع ملاحظة أن البلديات التي أعلن عن موعد انتخاباتها تستمر في الانتخاب بنفس القانون 59 وباقي البلديات تخضع إلى ما ورد في التعديل .

وأضاف أن النائب التعديل هو لتوحيد ودمج المؤسسات التي تسعى لنفس الهدف فاللجنة المركزية للانتخابات المحلية والمفوضية العليا للانتخابات لهما نفس الهدف وهو الانتخابات، وهو ما يعتبر توفيرا للوقت والجهد والمال من حيث التدريب والتسجيل والإجراءات والتي تعتبر تقريبا نفسها في المحلية والنيابية والرئاسية.

وأوضح بالخير أن المفوضية العليا تعتبر إلى الآن مؤسسة موحدة لكل ليبيا على اعتبار أن اللجنة المحلية تخضع للحكم المحلي بالحكومة فتعتبر منقسمة فكل حكومة بوزارة حكم محلي ووزير للحكم المحلي هو من يعلن عن موعد الانتخاب، وهو ما سبب اعتراضا ورفضا للانتخابات من كثير من البلديات، مؤكدا أن بعض البلديات مازال بها مجلس تسييري.

ولفت بالخير إلى أن المفوضية العليا سيكون لديها القانون والمدة المحددة لكل مجلس بلدي وهي من تعلن عن موعد الانتخابات بعد انتهاء المدة المحددة لكل مجلس بلدي وهي من توفر الإمكانيات والإشراف على تلك الانتخابات.