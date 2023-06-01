مجلس الدولة: المشري ناقش مع السفير التركي نتائج اجتماعات “6+6”

التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري “خالد المشري” اليوم الأربعاء، بالسفير التركي لدى ليبيا “كنعان يلماز” بحضور النائب الثاني “عمر بوشاح” في مقر المجلس بطرابلس.

وقال مجلس الدولة الاستشاري في بيان إن السفير التركي قدم الشكرَ إلى المشري على التهنئة بنجاح الانتخابات في تركيا وفوز الرئيس أردوغان بها.

وبحسب البيان فإن السفير التركي أطلع المشري على نتائج اجتماعه مع بعض أعيان مدينة الزاوية في مقر السفارة التركية وروح التعاون والود التي سادت الاجتماع، مشيرًا إلى أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة الغربية.

وتناول الطرفان موضوع الانتخابات وما توصلت إليه لجنتا 6+6 التابعتان للمجلسين، والتطوّرات الأخيرة في هذا الملف الّتي تشير إلى أن ثمّة اتّفاق بين المجلسين سيؤدي إلى إجراء الانتخابات في الوقت الممكن، وفق البيان.