هذا ما جاء في اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للاقتصاد الزراعي في ليبيا

عُقِدَ صباح اليوم اجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع للاقتصاد الزراعي، تحت شعار “رؤية اقتصادية للنهوض بالقطاع الزراعي في ليبيا”.

وحضر الاجتماع عميد كلية الزراعة سلوق يوسف أمريض، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر باسم الناكرة، بالإضافة إلى باقي أعضاء اللجنة التحضيرية.

ومن المزمع أن يُعقَد المؤتمر خلال شهر يوليو المقبل بمجمع الطبيات بجامعة بنغازي، وسيتم تنظيمه بالتعاون بين كلية الزراعة والجمعية الليبية للاقتصاد الزراعي.

وتهدف هذه الفعالية إلى تعزيز القطاع الزراعي في ليبيا وتطويره، وتحسين الإنتاجية والجودة والتسويق، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتجات الزراعية والأغذية، وتوفير فرص عمل جديدة في هذا القطاع.

واتفق الحاضرون على ضرورة تكثيف الجهود والاجتماعات من أجل إنجاح هذا المؤتمر المهم، وأكد وكيل الكلية للشؤون العلمية وعضو اللجنة التحضيرية الدكتور فرج محمد المقصبي على أنه سيتم إقامة معرض زراعي رابع على هامش المؤتمر، وذلك تزامنًا مع هذا الحدث المهم.