| عقيلة صالح وباتيلي يؤكدان دعم لجنة “6+6” للوصول للانتخابات

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2023/05/31 على الساعة 22:30

: أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، والمُمثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي، دعمهما عمل اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6″، في إنجاز مهمتها.

جاء ذلك خلال استقبال عقيلة صالح للمبعوث الأممي والوفد المُرافق له بمكتبه في مدينة القبة، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها المستجدات السياسية، وفق بيان للمكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأضاف البيان أن اللقاء تطرق إلى التأكيد على أن الحل في ليبيا هو إجراء الانتخابات لإنهاء هذه المرحلة، في حين أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة وجود حكومة موحدة تُنجز الاستحقاق الانتخابي لتحقيق إرادة الشعب الليبي.

وفي وقت سابق من اليوم، جدد رئيس مجلس النواب خلال لقائه مع السفيرة البريطانية لدى ليبيا كارولين هورندال التأكيد “على ضرورة وجود حكومة موحدة على كامل التراب الليبي بمهام محددة لتنظيم الانتخابات” حسب ما أعلنه المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأضاف بليحق أن لقاء عقيلة والسفيرة البريطانية تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة، كما بحث اللقاء الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لا سيّما أعمال اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية “6+6”.