السايح: نعد مشروع قانون لتنظيم الانتخابات البلدية

كشف رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” أن مجلس النواب أقر في جلسته أمس الثلاثاء تعديل قانون المفوضية ليشمل انتخابات المجالس البلدية.

وقال “السايح” في تصريح صحفي إن مجلس النواب أقر في جلسته أمس الثلاثاء بناء على طلب المفوضية ومراسلات ومحادثات سابقة أن يتم نقل صلاحيات انتخابات المجالس البلدية إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وأوضح أن المفوضية تعكف على إعداد مشروع قانون للعرض على مجلس النواب لاعتماده وتنظيم الانتخابات البلدية، مبينا أن الإدارات المختصة في المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستشرع في إعداد مقترح لقانون انتخابات المجالس البلدية بناء على القانون رقم ( 59 ) بشأن الحكم المحلي وإحالته إلى البرلمان لاعتماده والمباشرة في الانتخابات البلدية.