| السفير التركي يطلع المشري على نتائج لقائه مع بعض أعيان مدينة الزاوية

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2023/05/31 على الساعة 22:00

: أطلع السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، علي نتائج اجتماعه مع بعض أعيان مدينة الزاوية في مقر السفارة التركية.

جاء ذلك خلال لقاء المشري، اليوم الأربعاء، السفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز، في مقر المجلس بطرابلس، وبحضور النائب الثاني عمر بوشاح، حسب بيان للمكتب الإعلامي للمجلس الأعلي للدولة علي “فيسبوك”.

وأكد يلماز أن الاجتماع مع بعض أعيان مدينة الزاوية ساده روح التعاون والود، مشيرًا إلي إلى أهمية تهدئة الأوضاع بالمنطقة الغربية، شاكرًا المشري على التهنئة بنجاح الانتخابات في تركيا وفوز الرئيس أردوغان بها.

وأضاف البيان أن الطرفان تناولا موضوع الانتخابات وما توصلت إليه لجنتا “6+6 ” التابعتان للمجلسين، والتطوّرات الأخيرة في هذا الملف الّتي تشير إلى أن ثمّة اتّفاق بين المجلسين سيؤدي إلى إجراء الانتخابات في الوقت الممكن.