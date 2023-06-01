الغاوي والتومي يتفقدان مشروع  تحسين واجهة طرابلس البحرية

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تفقد وزير الإسكان والتعمير في الحكومة المنهية الولاية أبوبكر الغاوي ووزير الحكم المحلي بدرالدين التومي في الحكومة المنهية الولاية ، مشروع تحسين واجهة طرابلس البحرية والمباني المطلة على ميدان الشهداء، للاطلاع على سير العمل بالمشروع الذي يشرف عليه جهاز تطوير مدينة طرابلس.

بدوره وجّه الغاوي تعليماته للشركات المنفذة للمشروع بضرورة الإسراع بوتيرة العمل وفقاً للمواصفات القياسية ومراعاة معايير الجودة، لِما يمثله المشروع من أهمية للعاصمة طرابلس.

من جهتة قدم رئيس تطوير مدينة طرابلس رجب الدالي، التصور المقترح للواجهة الذي يحافظ على شكلها الأصلي بمواد مطابقة للمواصفات العالمية.

وشملت الجولة زيارة مشروع صيانة المتحف الوطني، رفقة عميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخدمات العامة طرابلس محمد إسماعيل، وعدد من ممثلي الشركات المنفذة.