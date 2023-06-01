جنائي طرابلس يكشف ملابسات سرقة مبلغ مالي كبير من منزل

كشف مكتب البحث الجنائي طرابلس واقعة سرقة مبلغ مالي قدره 780 الف دينار من داخل منزل قيدت ضد مجهول.

وتابع أعضاء مكتب البحث الجنائي طرابلس البلاغ الوارد من قبل مركز الحي الصناعي والمتعلق بواقعة سرقة مبلغ مالي وقدره 780 الف دينار من داخل أحد المنازل من قبل شخص مجهول.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن أعضاء المكتب من القاء القبض على المتهم وهو شقيق زوجة المشتكي ؛ فقد استغل فترة سفر صهره وقام بالسرقة ؛ وتم استرجاع المبلغ المذكور ؛ واتخذت الإجراءات القانونية حياله واحيل إلى جهات الاختصاص.