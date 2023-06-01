| “الكهرباء” تستقبل 8 سيارات اختبار لتحديد الأعطال

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2023/05/31 على الساعة 21:54

: أعلن المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، اليوم الأربعاء، عن وصول 8 سيارات اختبار خاصّة بالكشف وتحديد الأعطال على الكوابل الأرضية.

وأضاف التائب، في تصريح إعلامي، أن “السيارات وصلت إلى مخازن الشركة عبر ميناء مصراتة البحري، وهي مجهّزة بأحدث تقنيات الكشف المعمول بها في دول العالم لتحديد الأعطال على مسار الكوابل الأرضية”.

وأضاف التائب أن “هذه الخطوة تأتي ضمن خطط مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لتطوير الشبكة ومكوّناتها بما يضمن توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز أعمال الصيانات في الكوابل الأرضية”، حسب تعبيره.